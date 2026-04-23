Essent Group Aktie
WKN DE: A1W6VY / ISIN: BMG3198U1027
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Essent Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Essent Group wird voraussichtlich am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,69 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Essent Group ebenfalls ein EPS von 1,69 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 310,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 307,3 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,09 USD je Aktie, gegenüber 6,90 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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