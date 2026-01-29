Essent Group Aktie

Essent Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W6VY / ISIN: BMG3198U1027

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Essent Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Essent Group wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,72 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Essent Group noch 1,58 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 312,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 308,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,00 USD, gegenüber 6,85 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Essent Group Ltd

Analysen zu Essent Group Ltd

Aktien in diesem Artikel

Essent Group Ltd 63,50 2,24% Essent Group Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

