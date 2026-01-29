Essent Group Aktie
WKN DE: A1W6VY / ISIN: BMG3198U1027
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Essent Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Essent Group wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,72 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Essent Group noch 1,58 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 312,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 308,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,00 USD, gegenüber 6,85 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
