Erste Schätzungen: Essent Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Essent Group wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,72 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Essent Group noch 1,58 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 312,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 308,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,00 USD, gegenüber 6,85 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at