Erste Schätzungen: Essent Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Essent Group gibt voraussichtlich am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,76 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 8,81 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,93 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 321,6 Millionen USD – ein Plus von 2,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Essent Group 312,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,15 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at