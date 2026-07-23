Essent Group Aktie
WKN DE: A1W6VY / ISIN: BMG3198U1027
|
23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Essent Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Essent Group gibt voraussichtlich am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,76 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 8,81 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,93 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 321,6 Millionen USD – ein Plus von 2,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Essent Group 312,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,15 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Essent Group Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Essent Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Essent Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Essent Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Essent Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Essent Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Essent Group Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Essent Group Ltd
|56,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.