Essential Properties Realty Trust Aktie
WKN DE: A2JN57 / ISIN: US29670E1073
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Essential Properties Realty Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Essential Properties Realty Trust stellt voraussichtlich am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,323 USD gegenüber 0,330 USD im Vorjahresquartal.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 146,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Essential Properties Realty Trust für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 158,2 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 USD im Vergleich zu 1,28 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 623,6 Millionen USD, gegenüber 566,7 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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