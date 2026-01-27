Erste Schätzungen: Essential Properties Realty Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Essential Properties Realty Trust öffnet voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,328 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,300 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 19,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 143,4 Millionen USD gegenüber 119,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,28 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 533,8 Millionen USD, gegenüber 450,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at