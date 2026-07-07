Erste Schätzungen: Essential Properties Realty Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Essential Properties Realty Trust wird voraussichtlich am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass Essential Properties Realty Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,332 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 156,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 137,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,28 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 635,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 566,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at