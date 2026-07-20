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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Essential Utilities präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Essential Utilities stellt voraussichtlich am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,372 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 4,66 Prozent auf 538,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 514,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,23 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,57 Milliarden USD, gegenüber 2,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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