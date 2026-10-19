Essential Utilities Aktie
WKN DE: A2PZEK / ISIN: US29670G1022
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Essential Utilities präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Essential Utilities lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,337 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,56 Prozent auf 450,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 477,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD im Vergleich zu 2,20 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 2,54 Milliarden USD, gegenüber 2,47 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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