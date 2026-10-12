Erste Schätzungen: Essex Property Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Essex Property Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,47 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,56 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 490,9 Millionen USD gegenüber 473,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,57 USD, gegenüber 10,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 1,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at