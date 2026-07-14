Erste Schätzungen: Essex Property Trust legt Quartalsergebnis vor

Essex Property Trust wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,45 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 57,85 Prozent verringert. Damals waren 3,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,35 Prozent auf 485,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 469,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,92 USD aus. Im Vorjahr waren 10,40 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 1,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at