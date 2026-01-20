Erste Schätzungen: Essex Property Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Essex Property Trust präsentiert voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Essex Property Trust 4,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 474,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 454,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,49 USD, gegenüber 11,54 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 1,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,77 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at