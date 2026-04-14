Erste Schätzungen: Essex Property Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Essex Property Trust wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 479,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 464,6 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,80 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,40 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 1,95 Milliarden USD, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at