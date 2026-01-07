Erste Schätzungen: Essity Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Essity Registered A lädt voraussichtlich am 22.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,83 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 16,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,13 SEK erwirtschaftet wurden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,85 Prozent auf 35,21 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,81 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,97 SEK im Vergleich zu 17,26 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 139,12 Milliarden SEK, gegenüber 145,55 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at