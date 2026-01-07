Essity AB Registered b Aktie

Essity AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DS20 / ISIN: SE0009922164

07.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Essity Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Essity Registered B stellt voraussichtlich am 22.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,83 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Essity Registered B 4,13 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Essity Registered B nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 35,21 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,81 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,97 SEK, gegenüber 17,26 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 139,12 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 145,55 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

