Essity AB Registered b Aktie
WKN DE: A2DS20 / ISIN: SE0009922164
|
07.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Essity Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Essity Registered B stellt voraussichtlich am 22.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,83 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Essity Registered B 4,13 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Essity Registered B nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 35,21 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,81 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,97 SEK, gegenüber 17,26 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 139,12 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 145,55 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Essity AB Registered Shs -B-
|
07.01.26
|Erste Schätzungen: Essity Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Essity Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Essity Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Ausblick: Essity Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Essity AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Essity AB Registered Shs -B-
|24,04
|-1,56%