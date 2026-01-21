Erste Schätzungen: Estée Lauder Companies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Estée Lauder Companies lässt sich voraussichtlich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Estée Lauder Companies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,832 USD gegenüber -1,640 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Estée Lauder Companies 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,22 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Estée Lauder Companies 3,99 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,150 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14,96 Milliarden USD, gegenüber 14,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at