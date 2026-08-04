Erste Schätzungen: Estée Lauder Companies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Estée Lauder Companies lässt sich voraussichtlich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Estée Lauder Companies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,55 Milliarden USD gegenüber 3,41 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 28 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,44 USD im Vergleich zu -3,150 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 14,96 Milliarden USD, gegenüber 14,29 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at