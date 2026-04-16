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WKN: 897933 / ISIN: US5184391044

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Estée Lauder Companies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Estée Lauder Companies wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,646 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Estée Lauder Companies ein EPS von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,69 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,54 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,22 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,150 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,96 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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