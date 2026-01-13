Ethan Allen Interiors Aktie

Ethan Allen Interiors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885974 / ISIN: US2976021046

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ethan Allen Interiors legt Quartalsergebnis vor

Ethan Allen Interiors präsentiert voraussichtlich am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,375 USD. Das entspräche einer Verringerung von 36,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,590 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ethan Allen Interiors nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 152,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 157,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,63 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 607,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 614,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

