Ethan Allen Interiors Aktie
WKN: 885974 / ISIN: US2976021046
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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ethan Allen Interiors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ethan Allen Interiors präsentiert voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,255 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ethan Allen Interiors noch 0,410 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,74 Prozent auf 135,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ethan Allen Interiors noch 147,0 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,56 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 560,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 579,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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