Erste Schätzungen: Ethan Allen Interiors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ethan Allen Interiors öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass Ethan Allen Interiors für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,335 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 148,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 581,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 614,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at