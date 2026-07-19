Erste Schätzungen: Ethos Technologies A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ethos Technologies A wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,051 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 117,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,516 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 564,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 387,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at