Ethos Technologie a Aktie

Ethos Technologie a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41MYD / ISIN: US29765A1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ethos Technologies A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ethos Technologies A äußert sich voraussichtlich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,081 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ethos Technologies A 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ethos Technologies A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 169,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 93,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,277 USD, gegenüber 1,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 737,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 387,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ethos Technologies Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Ethos Technologies Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ethos Technologies Inc Registered Shs -A- 37,52 -3,20% Ethos Technologies Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:45 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11:11 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen