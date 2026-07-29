Erste Schätzungen: ETHZilla gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ETHZilla wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,260 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 3,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -5,095 USD im Vergleich zu -55,180 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 18,5 Millionen USD, gegenüber 6,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at