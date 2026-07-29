ETHZilla Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41M8H / ISIN: US68236V4014
|
29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ETHZilla gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ETHZilla wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,260 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 3,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -5,095 USD im Vergleich zu -55,180 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 18,5 Millionen USD, gegenüber 6,6 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ETHZilla Corporation Registered Shs
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: ETHZilla gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: ETHZilla öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ETHZilla Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|ETHZilla Corporation Registered Shs
|5,29
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinspause hält an: Asiens Börsen uneins
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.