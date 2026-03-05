Erste Schätzungen: Eton Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Eton Pharmaceuticals präsentiert in der voraussichtlich am 19.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,133 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Eton Pharmaceuticals ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 20,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 71,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,150 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 79,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 39,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at