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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: eToro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

eToro wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,297 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll eToro mit einem Umsatz von insgesamt 189,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,61 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,30 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,58 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 896,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 925,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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