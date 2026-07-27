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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: eToro präsentiert Quartalsergebnisse

eToro wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,616 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte eToro 0,380 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll eToro in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 225,0 Millionen USD im Vergleich zu 217,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,87 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,58 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 963,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 925,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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