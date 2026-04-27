Erste Schätzungen: eToro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

eToro wird sich voraussichtlich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,694 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 232,5 Millionen USD gegenüber 227,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie, gegenüber 2,58 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 934,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 925,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at