Erste Schätzungen: eToro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

eToro wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,592 USD aus. Im letzten Jahr hatte eToro einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie eingefahren.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 261,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 218,3 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,26 USD, gegenüber 2,38 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 861,5 Millionen USD im Vergleich zu 837,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at