eToro Aktie

eToro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNR9 / ISIN: VGG320891077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: eToro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

eToro wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,592 USD aus. Im letzten Jahr hatte eToro einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie eingefahren.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 261,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 218,3 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,26 USD, gegenüber 2,38 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 861,5 Millionen USD im Vergleich zu 837,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu eToro

mehr Nachrichten

Analysen zu eToro

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

eToro 24,40 -0,81% eToro

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
13:44 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen