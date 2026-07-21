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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Etsy präsentiert Quartalsergebnisse

Etsy wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 26 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,727 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Etsy 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Etsy nach den Prognosen von 25 Analysten im Schnitt 645,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 672,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,56 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,39 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,78 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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