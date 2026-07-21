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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Etteplan gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Etteplan wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,185 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Etteplan ein EPS von 0,100 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent auf 91,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,675 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,420 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 361,0 Millionen EUR, gegenüber 361,4 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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