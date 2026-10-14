Etteplan Aktie

Etteplan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938050 / ISIN: FI0009008650

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Etteplan legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Etteplan gibt voraussichtlich am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,169 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Etteplan einen Gewinn von 0,100 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 82,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 82,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,686 EUR im Vergleich zu 0,420 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 358,7 Millionen EUR, gegenüber 361,4 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Etteplan OYJShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Etteplan OYJShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Etteplan OYJShs 7,42 -1,07% Etteplan OYJShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen