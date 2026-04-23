Erste Schätzungen: Etteplan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Etteplan wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,164 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 82,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,090 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,03 Prozent auf 92,9 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,723 EUR je Aktie, gegenüber 0,420 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 365,6 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 361,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at