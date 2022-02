Erste Schätzungen: Eurobank Ergasias präsentiert Quartalsergebnisse

Eurobank Ergasias lässt sich voraussichtlich am 10.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Eurobank Ergasias die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,030 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Eurobank Ergasias 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 27,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 461,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 635,0 Millionen EUR umgesetzt.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,110 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,150 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,85 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,18 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at