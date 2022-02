Erste Schätzungen: Eurobank Ergasias Services and öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eurobank Ergasias Services and wird voraussichtlich am 10.03.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,017 USD je Aktie gegenüber 0,031 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 524,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 32,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 774,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,063 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,091 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 2,10 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

