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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: EUROBANK legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EUROBANK stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,114 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll EUROBANK mit einem Umsatz von insgesamt 957,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,93 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,435 EUR im Vergleich zu 0,370 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,71 Milliarden EUR, gegenüber 6,02 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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