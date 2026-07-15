EUROBANK Aktie

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WKN DE: A41XCJ / ISIN: GRS829003003

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: EUROBANK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EUROBANK gibt voraussichtlich am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,105 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EUROBANK 0,100 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll EUROBANK in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 916,2 Millionen EUR im Vergleich zu 1,46 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,423 EUR im Vergleich zu 0,370 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 3,65 Milliarden EUR, gegenüber 6,02 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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