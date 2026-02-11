Erste Schätzungen: Euronav gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Euronav lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,320 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Euronav 0,450 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Euronav in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 391,4 Millionen EUR im Vergleich zu 211,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,437 EUR, gegenüber 4,10 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,19 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 869,2 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at