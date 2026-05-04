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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Euronav präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Euronav wird voraussichtlich am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,335 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 67,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Euronav 0,200 EUR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 62,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 362,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 223,3 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,620 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,66 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,48 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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