Erste Schätzungen: Euronav zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Euronav gibt voraussichtlich am 26.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Euronav im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,046 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,450 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Euronav in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 309,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 201,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,460 EUR, während im vorherigen Jahr noch 4,10 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 869,2 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at