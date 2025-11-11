Euronav Aktie

Euronav für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DNRS / ISIN: BE0003816338

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Euronav zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Euronav gibt voraussichtlich am 26.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Euronav im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,046 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,450 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Euronav in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 309,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 201,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,460 EUR, während im vorherigen Jahr noch 4,10 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 869,2 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Euronav S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Euronav S.A.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Euronav S.A. 8,01 2,82% Euronav S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen