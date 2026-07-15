Erste Schätzungen: Euronext NV gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Euronext NV wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Euronext NV im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,81 EUR je Aktie gewesen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,51 Prozent auf 524,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 465,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,15 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,34 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,05 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 2,31 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at