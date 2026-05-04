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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Euronext NV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Euronext NV öffnet voraussichtlich am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,95 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,52 Prozent auf 511,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 458,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,90 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,34 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,00 Milliarden EUR, gegenüber 2,31 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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