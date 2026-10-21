Erste Schätzungen: Euronext NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Euronext NV wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Euronext NV nach den Prognosen von 8 Analysten 526,5 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 438,2 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,60 EUR, gegenüber 6,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2,11 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at