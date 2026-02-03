Euronext NV Aktie
WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Euronext NV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Euronext NV wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,70 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 21,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,40 EUR erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Euronext NV in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 459,9 Millionen EUR im Vergleich zu 397,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,20 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,65 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 1,82 Milliarden EUR, gegenüber 2,41 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Euronext NV
|
06:21
|Erste Schätzungen: Euronext NV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.12.25
|Euronext erwägt weitere Zukäufe (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Ausblick: Euronext NV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Euronext NV stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Euronext NV
Aktien in diesem Artikel
|Euronext NV
|118,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.