WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Euronext NV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Euronext NV wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,70 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 21,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,40 EUR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Euronext NV in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 459,9 Millionen EUR im Vergleich zu 397,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,20 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,65 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 1,82 Milliarden EUR, gegenüber 2,41 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Nachrichten zu Euronext NV

Analysen zu Euronext NV

