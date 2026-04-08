Europris ASA Aktie
WKN DE: A14U1Q / ISIN: NO0010735343
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Europris ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Europris ASA präsentiert in der voraussichtlich am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,205 NOK. Das entspräche einem Gewinn von 58,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,490 NOK erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,16 Milliarden NOK gegenüber 2,92 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,96 NOK im Vergleich zu 4,93 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 15,62 Milliarden NOK, gegenüber 14,74 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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