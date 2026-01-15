Erste Schätzungen: Europris ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Europris ASA lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,90 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,72 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,66 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,38 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,16 NOK, gegenüber 5,15 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 14,92 Milliarden NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 12,63 Milliarden NOK generiert worden waren.

