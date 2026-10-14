Europris ASA Aktie

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WKN DE: A14U1Q / ISIN: NO0010735343

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Europris ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Europris ASA wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,982 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Europris ASA 0,940 NOK je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,53 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Europris ASA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,60 Milliarden NOK aus.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,68 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,93 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,37 Milliarden NOK, gegenüber 14,74 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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