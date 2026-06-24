Erste Schätzungen: Europris ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Europris ASA stellt voraussichtlich am 09.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,72 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Europris ASA 1,69 NOK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Europris ASA nach den Prognosen von 5 Analysten 3,82 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,80 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,08 NOK, wohingegen im Vorjahr noch 4,93 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,64 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 14,74 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at