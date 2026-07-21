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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: EverCommerce legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EverCommerce wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,149 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 152,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 148,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,706 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 619,0 Millionen USD, gegenüber 588,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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