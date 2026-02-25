EverCommerce Aktie

WKN DE: A3CTLF / ISIN: US29977X1054

25.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: EverCommerce verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EverCommerce wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll EverCommerce 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 150,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte EverCommerce 175,0 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,094 USD je Aktie, gegenüber -0,220 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 588,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 698,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

