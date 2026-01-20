Erste Schätzungen: Everest Reinsurance Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Everest Reinsurance Group lässt sich voraussichtlich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Everest Reinsurance Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 13,53 USD je Aktie gegenüber -13,960 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,46 Milliarden USD aus – eine Minderung von 3,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Everest Reinsurance Group einen Umsatz von 4,64 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 45,24 USD im Vergleich zu 31,78 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 17,61 Milliarden USD, gegenüber 17,28 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

